Двойняшки и депрессия: Что известно о россиянке, ставшей «Вице-миссис Вселенная»

В 2024 году третье место на конкурсе «Миссис Вселенная» досталось россиянке Наталье Чистяковой из Барнаула. Как оказалось, участие в проекте помогло ей справиться с депрессией на фоне продолжительной болезни. Об этом она рассказала РИА «ФедералПресс».

«Участие в конкурсах красоты стало для меня новым этапом в жизни и помогло выйти из депрессии после продолжительной болезни и набора лишнего веса. Сегодня я стала одной из самых красивых женщин Вселенной. Очень рада вернуться домой с такой престижной наградой», — поделилась Вторая Вице-миссис Вселенная.

Вот уже 15 лет Наталья работает в сфере красоты. Однако она помогает людям не только как визажист. Сибирячка сотрудничает с кризисным центром для женщин и детей. Кстати, у неё тоже есть наследники. Чистякова воспитывает девочек-двойняшек, которым уже 13 лет.