Двойняшки и депрессия: Что известно о россиянке, ставшей «Вице-миссис Вселенная»
«Вице-миссис Вселенная» Наталья Чистякова воспитывает двойняшек
Вторая Вице-миссис Вселенная Наталья Чистякова. Фото © VK / Наталья Чистякова
В 2024 году третье место на конкурсе «Миссис Вселенная» досталось россиянке Наталье Чистяковой из Барнаула. Как оказалось, участие в проекте помогло ей справиться с депрессией на фоне продолжительной болезни. Об этом она рассказала РИА «ФедералПресс».
«Участие в конкурсах красоты стало для меня новым этапом в жизни и помогло выйти из депрессии после продолжительной болезни и набора лишнего веса. Сегодня я стала одной из самых красивых женщин Вселенной. Очень рада вернуться домой с такой престижной наградой», — поделилась Вторая Вице-миссис Вселенная.
Вот уже 15 лет Наталья работает в сфере красоты. Однако она помогает людям не только как визажист. Сибирячка сотрудничает с кризисным центром для женщин и детей. Кстати, у неё тоже есть наследники. Чистякова воспитывает девочек-двойняшек, которым уже 13 лет.
Напомним, победу в конкурсе «Миссис Вселенная — 2024» одержала представительница Белоруссии Наталья Дорошко. Финал проекта прошёл в Инчхоне (Южная Корея).