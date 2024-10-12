В Москве задержали мигранта, подозреваемого в истязании сына сожительницы
В Москве правоохранители задержали иностранного гражданина, который подозревается в издевательствах над сыном своей сожительницы. Об этом докладывает пресс-служба Следственного Комитета РФ. Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».
По версии следствия, на улице Дубининской в Москве задержанный избивал семилетнего ребёнка по причине личной неприязни, тем самым нанося ему физические и психические страдания. Вскоре фигуранту будут предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Недавно в подмосковном Красногорске очевидцы спасли женщину от насильника, который начал домогаться её на улице. По данным следствия, иностранный гражданин напал на женщину и пытался снять с неё одежду в тёмном переулке.
Life.ru