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12 октября, 15:18

В Москве задержали мигранта, подозреваемого в истязании сына сожительницы

В Москве правоохранители задержали иностранного гражданина, который подозревается в издевательствах над сыном своей сожительницы. Об этом докладывает пресс-служба Следственного Комитета РФ. Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».

По версии следствия, на улице Дубининской в Москве задержанный избивал семилетнего ребёнка по причине личной неприязни, тем самым нанося ему физические и психические страдания. Вскоре фигуранту будут предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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Недавно в подмосковном Красногорске очевидцы спасли женщину от насильника, который начал домогаться её на улице. По данным следствия, иностранный гражданин напал на женщину и пытался снять с неё одежду в тёмном переулке.

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Life.ru

Николай Рюмин
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