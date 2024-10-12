Залог безопасности: Водителям объяснили, как правильно подобрать диски к зиме
Эксперт Дёмин: Для внедорожника опасно использовать диски с нагрузкой в 500 кг
Залогом безопасности на дорогах является правильный выбор не только шин, но и дисков для автомобиля. На что стоит обратить внимание, объяснил автоэксперт Леонид Дёмин. Он рекомендовал водителям учитывать инженерные расчёты нагрузок.
«Готовые кованые диски нужно проверять на допустимую нагрузку. Современные автомобили весят много и для внедорожника использовать диски с нагрузкой в 500 кг опасно», — отметил собеседник РИА «ФедералПресс».
По его словам, большую роль играет и тип покрышек. Нет смысла ставить широкие шины на узкие диски и наоборот. Также важно обратить внимание на разболтовку и диаметр ступичного отверстия. За мерками лучше обратиться к специалистам.
Кроме того, следует учесть, что на рынке встречаются диски из низкокачественного сырья, а также китайская продукция, уступающая западным аналогам. Эксперт призвал автолюбителей отдавать предпочтение проверенным брендам.
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