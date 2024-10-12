Сезон работы фонтанов в Москве завершился

В Москве подошёл к концу сезон работы фонтанов, специалисты демонтируют техническое оборудование. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

«Сезон работы фонтанов в столице завершился в субботу, 12 октября. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки. После этого приступим к мероприятиям по консервации фонтанов на зимний период», — пояснил Бирюков в беседе с журналистами.

Заместитель мэра добавил, что насосы на сооружениях отключают в несколько этапов, чтобы избежать гидравлического удара. По словам Бирюкова, слив воды из чаш длится от 15 минут до нескольких суток. В частности, вода из светодинамического фонтана в парке Максима Горького уходит на протяжении шести дней.

Заммэра отметил, что зимой сооружения со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают специальными конструкциями. Бирюков привёл в пример фонтаны «Репинский» и «Пушкинский» — на них устанавливают металлические щиты. А светодинамический фонтан в парке Царицыно является единственным в столице, который закрывают надувным куполом. Между тем плавающие фонтаны на Обводном канале и в Братеевском пруду ежегодно демонтируют полностью, а сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами.

Также зимой фонтаны будут подготавливать к новому сезону. Специалисты проверят сооружения и при необходимости обновят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы. Кроме того, будут проведены профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностика гидравлики.