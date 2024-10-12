«Насильно вывозят»: СБУ взялась за жителей Харьковщины из-за приближения фронта

Украинские спецслужбы насильно вывозят мирное население прифронтовых районов Харьковской области. Об этом заявил житель подконтрольной ВСУ территории региона, попросивший не называть своё имя из соображений безопасности.

«Нас насильно вывозят военные и СБУ, проверяют телефоны», — сказал источник в беседе с РИА «Новости», подчеркнув, что меры принимаются из-за приближения линии фронта.