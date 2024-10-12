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12 октября, 15:15

«Насильно вывозят»: СБУ взялась за жителей Харьковщины из-за приближения фронта

Житель: СБУ насильно вывозит людей из прифронтовых районов Харьковской области

Украинские спецслужбы насильно вывозят мирное население прифронтовых районов Харьковской области. Об этом заявил житель подконтрольной ВСУ территории региона, попросивший не называть своё имя из соображений безопасности.

«Нас насильно вывозят военные и СБУ, проверяют телефоны», — сказал источник в беседе с РИА «Новости», подчеркнув, что меры принимаются из-за приближения линии фронта.

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Недавно замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской область по обороне и безопасности Евгений Лисняк заявил, что в регионе шесть человек скончались из-за голода и дефицита лекарств. Трагедия случилась по вине украинских военных, блокировавших транспортные пути.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Giovanni Love

Николай Рюмин
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