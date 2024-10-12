Россиянам раскрыли, во сколько им обойдётся строительство частного дома
ТАСС: Средняя стоимость строительства частного дома в РФ достигла 5,8 млн рублей
В России до 5,8 миллиона рублей выросла средняя стоимость строительства частного дома. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные «ДОМ.РФ».
Уточняется, что в январе этого года средняя по России стоимость контракта на строительство частного дома составила пять миллионов рублей. В августе показатель вырос до 5,38 миллиона рублей, а в сентябре — уже 5,8 миллиона рублей.
При этом стало известно, что средняя цена предложения проектов оказалась выше, чем финальная стоимость покупки. Сейчас за проект частного дома в среднем нужно отдать 7,56 миллиона рублей, а его площадь — 117 квадратных метров. Кроме того, заметно снизилась выдача ипотеки на ИЖС по сравнению с летним периодом. Так, например, новые выдачи занимают всего около 3% от жилищных кредитов в РФ, в июне показатель составил 15%.
А ранее Life.ru писал, что с 1 августа в РФ ожидается увеличение цен на строительство частных домов. Это связано с введением нового национального стандарта «зелёного» ИЖС, который связан с экологией.
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