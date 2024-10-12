Россиянам раскрыли, во сколько им обойдётся строительство частного дома

В России до 5,8 миллиона рублей выросла средняя стоимость строительства частного дома. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные «ДОМ.РФ».

Уточняется, что в январе этого года средняя по России стоимость контракта на строительство частного дома составила пять миллионов рублей. В августе показатель вырос до 5,38 миллиона рублей, а в сентябре — уже 5,8 миллиона рублей.

При этом стало известно, что средняя цена предложения проектов оказалась выше, чем финальная стоимость покупки. Сейчас за проект частного дома в среднем нужно отдать 7,56 миллиона рублей, а его площадь — 117 квадратных метров. Кроме того, заметно снизилась выдача ипотеки на ИЖС по сравнению с летним периодом. Так, например, новые выдачи занимают всего около 3% от жилищных кредитов в РФ, в июне показатель составил 15%.