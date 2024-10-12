Карл III не против выхода Австралии из-под британской короны

Австралия всерьёз задумывается о возможном переходе к республиканской форме правления. Если Канберра решит окончательно уйти из-под британской короны, король Карл III не станет препятствовать этому процессу. Об этом сообщает газета Daily Mail.

На следующей неделе монарх посетит Австралию. Австралийское республиканское движение (ARM) обратилось к нему с просьбой о встрече, подчеркнув, что стране пора занять своё место на международной арене. В ARM уверены, что на данный момент поддержка этой идеи в обществе только растёт.

В ответ на инициативу австралийских республиканцев, король подтвердил своё нейтральное отношение к возможным изменениям, заявив, что «вопрос о том, станет ли Австралия республикой, остаётся на усмотрение австралийского общества».

Австралия, являясь частью британской монархии, уже обсуждала переход к независимости в 1999 году, но тогда большинство граждан предпочли остаться под управлением короны.

Издание подчёркивает, что заявление короля не означает изменения официальной позиции Великобритании, однако тот факт, что он высказывается по этому вопросу накануне визита, свидетельствует о новом уровне открытости к обсуждению будущего страны.