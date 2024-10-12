«Элита посыпалась»: ВСУшники сдались в плен, последовав инструкции с агитлистовки

Бойцы из элитной 79-й бригады ВСУ после сброса агитационных листовок ВС России массово сдались в плен под Кухарово в ДНР. Пленные признались, что коллективно приняли это решение, потому что условия службы невыносимы. В частности, они пожаловались на плохое снабжение.

Семеро ВСУшников из элитной бригады сдались в плен, последовав инструкции с агитлистовки. Видео © Telegram / Народная милиция ДНР

На кадрах, опубликованных в телеграм-канале народной милиции ДНР, видно, как российские БПЛА буквально засыпали позиции противника агитлистовками с призывом сдаться в плен. Вскоре семеро украинских военных вышли с поднятыми руками.

«На своих позициях мы нашли листовки с призывом сдаться и как это правильно сделать. В конечном результате это привело к правильному решению. Мы призываем сделать других украинских военнослужащих также сдаться», — говорит на видео один из пленных ВСУшников.