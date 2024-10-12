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12 октября, 19:32

Испания поздравила граждан с Днём нации кадрами из Москвы

МИД Испании в День нации опубликовал видео с кадрами парка Горького в Москве

Министерство иностранных дел Испании в честь Дня испанской нации опубликовало видеоролик, который начинается с кадров, снятых возле ограждения Центрального парка культуры и отдыха имени Горького в Москве.

На это обратили внимание пользователи соцсети X в комментариях к публикации. В начале видео видны люди, идущие мимо ворот парка, а на фоне запечатлены небоскрёбы «Москва-Сити».

Министерство иностранных дел Испании в честь Дня испанской нации опубликовало видеоролик, который начинается с кадров, снятых возле парка Горького в Москве. Видео © X / Spain MFA

День испанской нации отмечается 12 октября в память о высадке морской экспедиции Христофора Колумба в Новом Свете в 1492 году, событии, которое стало поворотным моментом в истории и изменило жизнь как европейцев, так и жителей Америки.

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Ранее в Испании нашли подлинные останки Колумба после 20 лет исследований. Анализ ДНК подтвердил, что останки принадлежат именно великому исследователю.

Обложка ©

X / Spain MFA

Анатолий Цейко
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