Испания поздравила граждан с Днём нации кадрами из Москвы

Министерство иностранных дел Испании в честь Дня испанской нации опубликовало видеоролик, который начинается с кадров, снятых возле ограждения Центрального парка культуры и отдыха имени Горького в Москве.

На это обратили внимание пользователи соцсети X в комментариях к публикации. В начале видео видны люди, идущие мимо ворот парка, а на фоне запечатлены небоскрёбы «Москва-Сити».

Министерство иностранных дел Испании в честь Дня испанской нации опубликовало видеоролик, который начинается с кадров, снятых возле парка Горького в Москве. Видео © X / Spain MFA

День испанской нации отмечается 12 октября в память о высадке морской экспедиции Христофора Колумба в Новом Свете в 1492 году, событии, которое стало поворотным моментом в истории и изменило жизнь как европейцев, так и жителей Америки.