Военкомы устроили облаву на концерте украинского стендап-комика в Черкассах
Военкомы заблокировали выходы с концерта стендап-комика Тимошенко в Черкассах
В Черкассах концерт стендап-комика Антона Тимошенко оказался под пристальным вниманием представителей территориальных центров комплектования (ТЦК). Они толпой пришли на выступление и заблокировали все выходы, пишут местные телеграм-каналы.
Целая группа сотрудников военкомата прибыла на мероприятие, досматривая мужчин призывного возраста и проверяя документы прямо в фойе.
Военкомы устроили облаву на концерте украинского стендап-комика Тимошенко. Видео © Telegram / 8000 | Шо там у Черкасах?
Сотрудники ТЦК перекрыли выходы из помещения, ограничив возможность покинуть концерт. В сопровождающем новость видео видно, как они блокируют пути к отступлению и проверяют документы у зрителей.
Ранее военкомы в Киеве устроили масштабную облаву после концерта «Океан Эльзы». Сотрудники ТЦК задерживали мужчин, которые выходили из зала после выступления украинской группы.
Telegram / 8000 | Шо там у Черкасах?