Военкомы устроили облаву на концерте украинского стендап-комика в Черкассах

В Черкассах концерт стендап-комика Антона Тимошенко оказался под пристальным вниманием представителей территориальных центров комплектования (ТЦК). Они толпой пришли на выступление и заблокировали все выходы, пишут местные телеграм-каналы.

Целая группа сотрудников военкомата прибыла на мероприятие, досматривая мужчин призывного возраста и проверяя документы прямо в фойе.

Военкомы устроили облаву на концерте украинского стендап-комика Тимошенко. Видео © Telegram / 8000 | Шо там у Черкасах?

Сотрудники ТЦК перекрыли выходы из помещения, ограничив возможность покинуть концерт. В сопровождающем новость видео видно, как они блокируют пути к отступлению и проверяют документы у зрителей.