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12 октября, 20:39

Военкомы устроили облаву на концерте украинского стендап-комика в Черкассах

Военкомы заблокировали выходы с концерта стендап-комика Тимошенко в Черкассах

В Черкассах концерт стендап-комика Антона Тимошенко оказался под пристальным вниманием представителей территориальных центров комплектования (ТЦК). Они толпой пришли на выступление и заблокировали все выходы, пишут местные телеграм-каналы.

Целая группа сотрудников военкомата прибыла на мероприятие, досматривая мужчин призывного возраста и проверяя документы прямо в фойе.

Военкомы устроили облаву на концерте украинского стендап-комика Тимошенко. Видео © Telegram / 8000 | Шо там у Черкасах?

Сотрудники ТЦК перекрыли выходы из помещения, ограничив возможность покинуть концерт. В сопровождающем новость видео видно, как они блокируют пути к отступлению и проверяют документы у зрителей.

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Ранее военкомы в Киеве устроили масштабную облаву после концерта «Океан Эльзы». Сотрудники ТЦК задерживали мужчин, которые выходили из зала после выступления украинской группы.

Обложка ©

Telegram / 8000 | Шо там у Черкасах?

Анатолий Цейко
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