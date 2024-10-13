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12 октября, 21:45

Экс-премьера Венгрии оштрафовали за резкие слова в адрес Орбана

Экс-премьера Венгрии оштрафовали на 38 тысяч долларов за оскорбление Орбана

Бывший глава правительства Венгрии и депутат от оппозиционной партии «Демократическая коалиция» Ференц Дюрчань. Обложка © ТАСС / Zsolt Szigetvary

Бывший глава правительства Венгрии и депутат от оппозиционной партии «Демократическая коалиция» Ференц Дюрчань. Обложка © ТАСС / Zsolt Szigetvary

Во время парламентских дебатов в Венгрии, прошедших в начале октября, бывший глава правительства и депутат от оппозиционной партии «Демократическая коалиция» Ференц Дюрчань был оштрафован на 38 тысяч долларов. Причиной послужили резкие высказывания политика в адрес действующего премьер-министра страны Виктора Орбана. Соответствующее решение принял спикер венгерского парламента Ласло Кёвер.

Так, в ходе дебатов, видеозапись которых опубликована на странице оппозиционера в соцсети, Дюрчань обвинил Орбана в том, что тот «продал свою собственную честь, а в конечном итоге продал честь и независимость своей страны».

Инцидент вызвал горячую перепалку с председателем парламента Ласло Кёвером, который в итоге лишил Дюрчаня слова, призвал его занять своё место и вскоре выписал штраф. Его размер составил 14 миллионов форинтов, или около 38 тысяч долларов США.

«Эта перепалка, в соответствии с бумагой Кёвера от вчерашнего или позавчерашнего дня, обойдётся мне в 14 миллионов форинтов», — отметил он, подчеркнув, что не намерен мириться с решением и собирается обжаловать штраф в Европейском суде по правам человека.

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Как сообщал Life.ru, на недавней пресс-конференции в Европарламенте выступление Виктора Орбана прервали резкими обвинениями в предательстве Венгрии и Евросоюза. Левый активист, поддерживающий оппозиционную партию, выкрикнул вопрос о финансировании премьер-министра со стороны России и Китая. Охрана быстро задержала нарушителя, но инцидент привлёк внимание к острым политическим разногласиям в стране.

Кирилл Сосновских
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