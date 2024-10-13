Экс-премьера Венгрии оштрафовали за резкие слова в адрес Орбана

Во время парламентских дебатов в Венгрии, прошедших в начале октября, бывший глава правительства и депутат от оппозиционной партии «Демократическая коалиция» Ференц Дюрчань был оштрафован на 38 тысяч долларов. Причиной послужили резкие высказывания политика в адрес действующего премьер-министра страны Виктора Орбана. Соответствующее решение принял спикер венгерского парламента Ласло Кёвер.

Так, в ходе дебатов, видеозапись которых опубликована на странице оппозиционера в соцсети, Дюрчань обвинил Орбана в том, что тот «продал свою собственную честь, а в конечном итоге продал честь и независимость своей страны».

Инцидент вызвал горячую перепалку с председателем парламента Ласло Кёвером, который в итоге лишил Дюрчаня слова, призвал его занять своё место и вскоре выписал штраф. Его размер составил 14 миллионов форинтов, или около 38 тысяч долларов США.

«Эта перепалка, в соответствии с бумагой Кёвера от вчерашнего или позавчерашнего дня, обойдётся мне в 14 миллионов форинтов», — отметил он, подчеркнув, что не намерен мириться с решением и собирается обжаловать штраф в Европейском суде по правам человека.