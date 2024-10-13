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12 октября, 22:21

Зеленский сообщил о переговорах с Парижем о совместном производстве оружия

Киев обсуждает с Парижем новую модель сотрудничества, которая предполагает совместное производство оружия на территории Украины, сообщил Владимир Зеленский в своём телеграм-канале.

Зеленский отметил, что это партнёрство станет основой для создания украинско-французских оборонных предприятий.

«Сейчас во Франции мы говорили о новой модели взаимодействия — о создании совместных украинско-французских производств в нашем государстве <…> уже работает датская модель, когда правительства государств-партнёров привлекают инвестиции в производство оружия, а новую французскую модель мы рассматриваем как возможность привлекать инвестиции в создание именно новых производств», — прокомментировал политик.

По его словам, этот формат взаимодействия разрабатывается на уровне профильных министерств и направлен на укрепление оборонного потенциала Украины.

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Ранее Зеленский назвал приглашение Украины в НАТО первым пунктом своего «плана победы». По словам главаря киевского режима, это стало бы «реальным шагом к миру».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Анатолий Цейко
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