Зеленский сообщил о переговорах с Парижем о совместном производстве оружия

Киев обсуждает с Парижем новую модель сотрудничества, которая предполагает совместное производство оружия на территории Украины, сообщил Владимир Зеленский в своём телеграм-канале.

Зеленский отметил, что это партнёрство станет основой для создания украинско-французских оборонных предприятий.

«Сейчас во Франции мы говорили о новой модели взаимодействия — о создании совместных украинско-французских производств в нашем государстве <…> уже работает датская модель, когда правительства государств-партнёров привлекают инвестиции в производство оружия, а новую французскую модель мы рассматриваем как возможность привлекать инвестиции в создание именно новых производств», — прокомментировал политик.

По его словам, этот формат взаимодействия разрабатывается на уровне профильных министерств и направлен на укрепление оборонного потенциала Украины.