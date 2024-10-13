Путин поздравил российских аграриев с профессиональным праздником

Глава государства Владимир Путин поздравил российских аграриев с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В видеообращении российский лидер подчеркнул, что представители сельскохозяйственной отрасли надёжно обеспечивают страну всем необходимым продовольствием.

Видеообращение президента Владимира Путина по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Видео © Telegram / Кремль.Новости

Президент отметил, что благодаря труду аграриев сельское хозяйство прочно вошло в число наиболее успешных, динамичных отраслей национальной экономики, а также стало одним из значимых факторов укрепления суверенитета страны. По информации Путина, за прошедшие 10 лет производство аграрной продукции в России выросло более чем на 30%, в пищевой индустрии рост более 40%. Более того, сбор урожая зерновых в последние годы уверенно превышает 100 миллионов тонн.

«Сегодня наши сельхозпроизводители надёжно обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия. Отечественная продукция за счёт своего качества пользуется высоким спросом как у нас в стране, так и за рубежом. Наглядное тому подтверждение — позиции России как одного из мировых лидеров продовольственных поставок», — обратил внимание президент.

Путин также дополнил, что страна гордится достижениями работников крупных и средних аграрных компаний, фермерских хозяйств и сельхозпроизводителей, кооперативов, сотрудников пищевой и перерабатывающей индустрии, профильных научных и образовательных организаций. Особо российский лидер выделил труд аграриев Запорожской и Херсонской областей, Донбасса, а также приграничных регионов: Курской, Белгородской, Брянской областей, которые продолжали работу в непростых условиях.

«В целом будем и дальше системно поддерживать отрасль, помогать агробизнесу — в том числе малому — расти, расширять производство, активнее выходить на внешние рынки. Ещё раз поздравляю вас и ваши семьи с праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!», — подчеркнул президент.