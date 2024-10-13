Захарова назвала «испанским стыдом» ролик МИД Испании с кадрами из Москвы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала видеоролик внешнеполитического ведомства Испании в честь Дня испанской нации с кадрами из московского парка Горькова. Ситуацию она назвала «испанским стыдом».

«Наконец все узнали, что означает выражение «испанский стыд», — написала Захарова в своём телеграм-канале, высмеивая неудачный выбор кадров.

В Испании задержан один из самых разыскиваемых наркоторговцев в Европе

В Испании задержан один из самых разыскиваемых наркоторговцев в Европе

Напомним, накануне МИД Испании поздравил своих граждан с Днём испанской нации, опубликовав видеоролик. Внимательные зрители сразу обнаружили, что в начале мелькают кадры из Москвы, о чём и сообщили в комментариях к публикации.