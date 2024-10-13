Врач объяснила, как световые гаджеты помогают бороться с осенней депрессией Невролог Демьяновская: Специальные лампы помогут справиться с осенней депрессией 13 октября, 03:30 С наступлением осени, когда солнечного света становится меньше, у людей часто снижается уровень серотонина. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amenic181

С наступлением осени, когда солнечного света становится меньше, у людей часто снижается уровень серотонина — гормона, отвечающего за хорошее настроение, а мелатонин, регулирующий сон, начинает вырабатываться в избытке. Это приводит к сонливости и подавленности, которые могут перерасти в сезонное аффективное расстройство, также известное как осенняя депрессия. В беседе с Life.ru врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что в борьбе с осенней депрессией могут помочь световые гаджеты.

Демьяновская подчеркнула, что для борьбы с этими состояниями важно использовать источники света, имитирующие естественное солнечное освещение. Интенсивность излучения таких приборов составляет около 10 000 люкс, что сопоставимо с ярким солнечным днём.

Использовать их следует, как и любую терапию, регулярно и дозированно. Как правило, достаточно проводить у такого яркого гаджета 20–30 минут каждое утро. Менее яркий свет — 2000–5000 люкс — требует более длительной экспозиции, около 2–3 часов ежедневно Екатерина Демьяновская врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», невролог

Среди разновидностей таких устройств — специальные лампы, очки и световые будильники, которые помогают стимулировать выработку серотонина и уменьшать уровень мелатонина. Например, световая лампа удобна для установки рядом с рабочим местом, а световые очки можно использовать в движении. «Световой будильник», симулируя восход солнца, помогает легче просыпаться даже в темное время суток, тем самым способствуя улучшению настроения.

Кроме того, Демьяновская отметила, что хронотерапия с использованием искусственных источников света признана эффективной в лечении сезонных аффективных расстройств, однако для достижения наилучших результатов важно не забывать о других аспектах жизни, таких как режим дня, физические нагрузки и рацион питания.

«Если какой-то из этих аспектов жизни не в порядке, гаджет едва ли существенно изменит состояние. Кроме того, в исследованиях эффективность светолечения у людей старше 60 лет была ниже, чем у людей более молодого возраста. Вероятно, это связано с возрастным снижением чувствительности сетчатки к световым стимулам», — резюмировала она.

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Авторы Андрей Горяничев