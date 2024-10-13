Минобороны ФРГ отстранило военных от мероприятий CISM из-за фото с россиянами

Минобороны Германии с лета текущего года запретило своим военным участвовать в мероприятиях Международного совета военного спорта (CISM), если на них будут солдаты из России и Белоруссии. Об этом сообщает газета Bild.

Издание уточняет, что CISM не исключал Россию из своего состава и представители этой страны могут участвовать в его соревнованиях. Данное решение стало следствием появления фотографий, на которых запечатлены вместе военные из России и Германии.

Комментируя ситуацию представитель военного ведомства ФРГ заявил, что после того, как информация о фотографиях стала известна, министерство сразу отреагировало и обсудило инцидент с ответственными руководителями.

«С участвовавшими в соревновании CISM военными бундесвера была проведена разъяснительная работа. Было ясно дано понять, что такие фото неприемлемы», — отметили в ведомстве.