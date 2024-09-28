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27 сентября, 21:25

В ФРГ арестована семейная пара за нелегальную трансляцию российских телеканалов

В Германии супружеской паре грозит тюремное заключение за возможную организацию трансляции российских телеканалов через Интернет. Об этом сообщила таможенная служба страны.

37-летний гражданин Германии и его 42-летняя супруга, гражданка Украины, подозреваются в предоставлении клиентам доступа к нескольким российским телеканалам, находящимся под санкциями с 2022 года. Среди них значатся «Россия 1» и RT.

Если суд признает их виновными в «коммерческих преступлениях», супружеской паре грозит минимум один год лишения свободы.

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Тем временем иностранные журналисты получают расплату за незаконную поездку в Курскую область с украинскими военными. В розыск объявлены журналист телеканала CNN Ник Уолш и сотрудница телеканала Rai Стефани Баттистини, корреспондент France24 Кэтрин Норрис Трент даже смогла снять репортаж, а в отношении трёх журналистов с гражданством США и Румынии возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

flickr / punkrockermonkey

Артём Гапоненко
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