В ФРГ арестована семейная пара за нелегальную трансляцию российских телеканалов

В Германии супружеской паре грозит тюремное заключение за возможную организацию трансляции российских телеканалов через Интернет. Об этом сообщила таможенная служба страны.

37-летний гражданин Германии и его 42-летняя супруга, гражданка Украины, подозреваются в предоставлении клиентам доступа к нескольким российским телеканалам, находящимся под санкциями с 2022 года. Среди них значатся «Россия 1» и RT.

Если суд признает их виновными в «коммерческих преступлениях», супружеской паре грозит минимум один год лишения свободы.