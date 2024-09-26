«Мы не уйдём»: RT оригинально ответил на санкции США на фасаде здания посольства в Москве
Проекция с логотипом RT появилась на фасаде Посольства США в Москве
Здание Посольства Соединённых Штатов в России на Большом Девятинском переулке в Москве украсила гигантская проекция с логотипом телеканала RT. Изображение сопровождает надпись на двух языках, представляющая собой ответ СМИ на нападки со стороны Вашингтона.
«We're not going away. Мы не уйдём», — гласит спроецированная на фасад надпись.
Проекция на здании посольства США в Москве. Видео © Telegram / RT на русском
Напомним, что в начале сентября США ввели новые санкции в отношении RT и ещё двух российских СМИ. А позже Госдеп Штатов и вовсе обвинил телеканал в тайном вмешательстве в дела других государств. После этого аккаунты RT в западных соцсетях были удалены без возможности восстановления. В РФ считают, что действия Вашингтона являются натуральным террором и нарушают свободу СМИ.
Telegram / RT на русском