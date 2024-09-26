«Мы не уйдём»: RT оригинально ответил на санкции США на фасаде здания посольства в Москве

Здание Посольства Соединённых Штатов в России на Большом Девятинском переулке в Москве украсила гигантская проекция с логотипом телеканала RT. Изображение сопровождает надпись на двух языках, представляющая собой ответ СМИ на нападки со стороны Вашингтона.