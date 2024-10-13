Озвучена предварительная причина смертельной посадки самолёта Ан-3 в Якутии
Причиной аварийной посадки самолёта в Якутии могла стать потеря тяги двигателя
При аварийной посадке самолёта Ан-3 в Якутии погиб пассажир. Обложка © МЧС Республики Саха (Якутия)
Предварительной причиной аварийной посадки самолёта Ан-3 в Якутии, в результате которой погиб пассажир, названа потеря тяги двигателя. Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой проводится проверка.
«По предварительным данным, причиной грубой посадки самолёта явилась потеря тяги двигателя, что привело к его дальнейшему отказу. <…> Якутской транспортной прокуратурой организовано проведение проверки о безопасности полётов», — рассказали в ведомстве.
Напомним, что самолёт совершил аварийную посадку в Олёкминском районе Якутии. На борту находились пять человек: три члена экипажа и два пассажира. Один пассажир погиб.