В Якутии возбудили уголовное дело из-за аварийной посадки самолёта Ан-3

В Якутии возбуждено уголовное дело после аварийной посадки самолёта Ан-3, в результате которой погиб один из пассажиров. Об этом сообщили в телеграм-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — сказано в сообщении.

В данный момент сотрудники СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств происшествия.