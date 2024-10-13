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13 октября, 03:38

В Якутии возбудили уголовное дело из-за аварийной посадки самолёта Ан-3

Самолёт Ан-3 после аварийной посадки. Обложка © Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Самолёт Ан-3 после аварийной посадки. Обложка © Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

В Якутии возбуждено уголовное дело после аварийной посадки самолёта Ан-3, в результате которой погиб один из пассажиров. Об этом сообщили в телеграм-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — сказано в сообщении.

В данный момент сотрудники СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств происшествия.

Озвучена предварительная причина смертельной посадки самолёта Ан-3 в Якутии
Озвучена предварительная причина смертельной посадки самолёта Ан-3 в Якутии

Напомним, инцидент произошёл 13 октября 2024 года, когда самолёт, следовавший по маршруту Олёкминск — Железногорск — Илимский, совершил жёсткую посадку недалеко от города Олёкминск в Республике Саха (Якутия). На борту находились пять человек — три члена экипажа и два пассажира. При аварийной посадке один пассажир погиб.

Анатолий Цейко
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