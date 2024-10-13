Крупнейший производитель водки в России лишился завода из-за гибели рыбы

Завод в Нижегородской области, принадлежащий ведущему производителю водки в России Novabev Group, временно остался без лицензии на производство. Причиной стало загрязнение реки Чугунка, вызванное выбросами, которые привели к массовой гибели рыбы. Об этом пишет РБК.

Росалкогольтабакконтроль приостановил действие лицензии у предприятия АО «Спиртзавод Чугуновский», входящего в состав Novabev Group (в прошлом – Beluga Group), крупнейшего производителя водки в стране. Решение, принятое 10 октября, объясняется тем, что предприятие нарушило требования утилизации отходов спиртового производства.

В Novabev Group пока воздержались от комментариев по этому вопросу. Запрос на получение дополнительных сведений был также направлен непосредственно на завод, однако ответ пока не поступил.