Крупнейший производитель водки в России лишился завода из-за гибели рыбы
Росалкогольтабакконтроль приостановил лицензию завода Novabev Group
Завод в Нижегородской области, принадлежащий ведущему производителю водки в России Novabev Group, временно остался без лицензии на производство. Причиной стало загрязнение реки Чугунка, вызванное выбросами, которые привели к массовой гибели рыбы. Об этом пишет РБК.
Росалкогольтабакконтроль приостановил действие лицензии у предприятия АО «Спиртзавод Чугуновский», входящего в состав Novabev Group (в прошлом – Beluga Group), крупнейшего производителя водки в стране. Решение, принятое 10 октября, объясняется тем, что предприятие нарушило требования утилизации отходов спиртового производства.
В Novabev Group пока воздержались от комментариев по этому вопросу. Запрос на получение дополнительных сведений был также направлен непосредственно на завод, однако ответ пока не поступил.
Экологические инциденты, связанные с крупными предприятиями, регулярно вызывают серьёзные последствия для окружающей среды. Например, случай в Бурятии, когда отходы со свинокомплекса «Восточно-Сибирский» попали в реку Уду, поставил под угрозу Байкал. Инцидент привёл к возбуждению уголовного дела и вызвал общественный резонанс из-за возможного попадания загрязнённых стоков в один из крупнейших пресноводных водоёмов мира.
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