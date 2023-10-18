Тонны навоза утекли в реку со свинокомплекса около Байкала

Всё произошло 12 октября, когда на предприятии прорвало ограждение помётохранилища. В результате ЧП все отходы утекли по склону в Уду и через Селенгу могут добраться до Байкала. Местные жители сразу забили тревогу и выложили кадры с места происшествия в соцсетях. Причём, по их словам, это происходит уже не в первый раз: сотрудникам комплекса удаётся ускользнуть от ответственности. Так же произошло и в этот раз. Они засыпали навозные лужи песком в попытке замести следы, однако ничего не вышло. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод).