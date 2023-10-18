Тонны навоза утекли в реку со свинокомплекса около Байкала
В Бурятии навоз со свинокомплекса стёк в реку и скоро окажется в Байкале
Берег реки, в которую стёк навоз со свинокомплекса "Восточно-Сибирский". Обложка © t.me / Прокуратура Республики Бурятия
В Республике Бурятия произошла авария на свинокомплексе "Восточно-Сибирский", после чего тонны фекалий утекли в реку Уду в Забайкалье. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В Бурятии навоз со свинокомплекса стёк в реку и скоро окажется в Байкале. Видео © VK / Бабр. Дальше некуда
Всё произошло 12 октября, когда на предприятии прорвало ограждение помётохранилища. В результате ЧП все отходы утекли по склону в Уду и через Селенгу могут добраться до Байкала. Местные жители сразу забили тревогу и выложили кадры с места происшествия в соцсетях. Причём, по их словам, это происходит уже не в первый раз: сотрудникам комплекса удаётся ускользнуть от ответственности. Так же произошло и в этот раз. Они засыпали навозные лужи песком в попытке замести следы, однако ничего не вышло. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод).
"Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды предприятием "Свинокомплекс "Восточно-Сибирский" <...> Установлено, что работниками предприятия допущено образование и скопление жидких побочных продуктов животноводства и последующая их утечка в ближайший водоём", — сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
Ранее Лайф рассказывал, что на Южно-Ошском месторождении в Коми часть нефтепродуктов попала в реку Колву. К ликвидации последствий инцидента было привлечено почти два десятка человек и четыре единицы техники. На территории городского округа Усинск был объявлен режим "Повышенная готовность". Следственный комитет начал проверку, а мы публиковали кадры разлива с высоты птичьего полёта.