Российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ с бойцом, носившим шеврон США
Российские военные ликвидировали разведывательную группу украинской армии из восьми человек на Харьковском направлении. Один из бойцов, уничтоженных в результате стрелкового боя, носил шеврон с изображением флага США. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовом ведомстве России.
«Российские военные на Харьковском направлении уничтожили разведгруппу украинской армии в составе восьми человек. На одном из уничтоженных в результате стрелкового боя разведчиков ВСУ был шеврон с изображением флага США», — приводят его слова в публикации.
Источник подчеркнул, что ликвидированный был разведчиком и его документы обнаружить не удалось, однако есть немалая вероятность, что он был американским наемником и бывшим военнослужащим США.
Ранее СК завёл дело на наёмника ЧВК из США Бейлса. Американец и его «коллеги» незаконно пересекли границу России в Курской области, после чего совершали преступления против мирного населения.
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