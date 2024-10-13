Российские военные ликвидировали разведывательную группу украинской армии из восьми человек на Харьковском направлении. Один из бойцов, уничтоженных в результате стрелкового боя, носил шеврон с изображением флага США. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовом ведомстве России.

«Российские военные на Харьковском направлении уничтожили разведгруппу украинской армии в составе восьми человек. На одном из уничтоженных в результате стрелкового боя разведчиков ВСУ был шеврон с изображением флага США», — приводят его слова в публикации.

Источник подчеркнул, что ликвидированный был разведчиком и его документы обнаружить не удалось, однако есть немалая вероятность, что он был американским наемником и бывшим военнослужащим США.