Украинские ВС разрушили многоэтажный дом в Угледаре. После этого под завалами несколько суток стонали люди, однако разгребать завалы боевики помогать не стали, из-за чего спасти не удалось никого. Об этом сообщила в беседе с ТАСС беженка, эвакуированная из города.

«‎Там девятиэтажка была. Раньше в ней на девятом этаже можно было поймать связь, поговорить, смс скинуть. Они [ВСУ] когда спрашивали, есть ли связь, мы говорили, что нет. А сами туда ходили звонить. Они это узнали позже, может, кто-то рассказал. И они [ВСУ] выстрелили в дом, он рухнул»‎, — вспоминает женщина.

По её словам, тогда погибло шесть человек, самому младшему из которых было 16 лет. Подросток приходил туда, чтобы скачивать игры на телефон. Под завалами ещё несколько дней оставались люди, однако на просьбы местных помочь разгрести руины военнослужащие украинской армии ответили решительным отказом.

Мать погибшего мальчика ещё долго приходила на место трагедии. Она приносила с собой печенье и подолгу сидела у места, где под завалами умер её сын.