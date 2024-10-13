Погибшая при обрушении в психдиспансере на Кубани оказалась санитаркой
Место обрушения в интернате в Кореновске. Фото © VK / Краснодар
Санитарка погибла в результате обрушения перекрытий в холле главного корпуса психоневрологического диспансера в Кореновске Краснодарского края. Об этом рассказали в региональном министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
«Обрушение межэтажного перекрытия [произошло] в холле главного корпуса Кореновского психоневрологического интерната. Под завалом обнаружено тело женщины, она санитарка», — уточнили в министерстве.
Как уже писал Life.ru, после ЧП из здания срочно эвакуировали 198 пациентов и 8 сотрудников. Причины происшествия устанавливаются. По поручению губернатора Краснодарского края на месте ЧП находятся министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша, мэр Кореновска Максим Шутылев.