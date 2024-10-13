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13 октября, 04:54

На Кубани обрушилось перекрытие в психоневрологическом диспансере, погиб один человек

В здании психоневрологического диспансера в Кореновском районе Краснодарского края произошло обрушение перекрытия между этажами, в результате случившегося погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Здание двухэтажное, обрушение произошло на площади около 100 кв. м, причина обрушения устанавливается. Под завалом обнаружено тело женщины (медперсонал), личность устанавливается. Эвакуированы 206 человек», — сказано в сообщении.

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При пожаре в многоэтажке в Нефтеюганске погибли мужчина и женщина

Ранее на одной из автозаправочных станций Грозного прогремел взрыв. Причина пока не известна. Предварительно, всё началось с возгорания цистерны с топливом. Саму цистерну отбросило во двор жилого дома. По нашим данным, погибли четыре человека.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dailin

Оксана Попова
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