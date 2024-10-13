Смертоносное обрушение в интернате на Кубани вылилось в уголовное дело
В связи с обрушением в психоневрологическом интернате на Кубани завели дело
Место обрушения в интернате в Кореновске. Фото © Прокуратура Краснодарского края
Уголовное дело заведено в связи с обрушением перекрытий в холле главного корпуса психоневрологического диспансера в Кореновске Краснодарского края, в результате которого погибла сотрудница. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.
Место обрушения в интернате в Кореновске. Фото © СУ СК РФ по Краснодарскому краю
«Следственным управлением СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)», – рассказали в ведомстве.
Место обрушения в интернате в Кореновске. Видео © Прокуратура Краснодарского края
Глава управления отправил на место происшествия наиболее опытных следователей и криминалистов. Им предстоит установить все обстоятельства смертельного происшествия. Также по факту ЧП прокуратурой Кореновского района организована проверка, ход и результаты ремонтно-восстановительных работ поставлены на контроль.
Как уже писал Life.ru, после ЧП из здания срочно эвакуировали 198 пациентов и 8 сотрудников. Позже под завалами нашли тело погибшей женщины. По поручению губернатора Краснодарского края на месте ЧП находятся министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша, мэр Кореновска Максим Шутылев.