Смертоносное обрушение в интернате на Кубани вылилось в уголовное дело

Уголовное дело заведено в связи с обрушением перекрытий в холле главного корпуса психоневрологического диспансера в Кореновске Краснодарского края, в результате которого погибла сотрудница. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Место обрушения в интернате в Кореновске. Фото © СУ СК РФ по Краснодарскому краю

«Следственным управлением СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)», – рассказали в ведомстве.

Место обрушения в интернате в Кореновске. Видео © Прокуратура Краснодарского края

Глава управления отправил на место происшествия наиболее опытных следователей и криминалистов. Им предстоит установить все обстоятельства смертельного происшествия. Также по факту ЧП прокуратурой Кореновского района организована проверка, ход и результаты ремонтно-восстановительных работ поставлены на контроль.