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13 октября, 06:49

Смертоносное обрушение в интернате на Кубани вылилось в уголовное дело

В связи с обрушением в психоневрологическом интернате на Кубани завели дело

Место обрушения в интернате в Кореновске. Фото © Прокуратура Краснодарского края

Место обрушения в интернате в Кореновске. Фото © Прокуратура Краснодарского края

Уголовное дело заведено в связи с обрушением перекрытий в холле главного корпуса психоневрологического диспансера в Кореновске Краснодарского края, в результате которого погибла сотрудница. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Место обрушения в интернате в Кореновске. Фото © СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Место обрушения в интернате в Кореновске. Фото © СУ СК РФ по Краснодарскому краю

«Следственным управлением СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)», – рассказали в ведомстве.

Место обрушения в интернате в Кореновске. Видео © Прокуратура Краснодарского края

Глава управления отправил на место происшествия наиболее опытных следователей и криминалистов. Им предстоит установить все обстоятельства смертельного происшествия. Также по факту ЧП прокуратурой Кореновского района организована проверка, ход и результаты ремонтно-восстановительных работ поставлены на контроль.

Погибшая при обрушении в психдиспансере на Кубани оказалась санитаркой
Погибшая при обрушении в психдиспансере на Кубани оказалась санитаркой

Как уже писал Life.ru, после ЧП из здания срочно эвакуировали 198 пациентов и 8 сотрудников. Позже под завалами нашли тело погибшей женщины. По поручению губернатора Краснодарского края на месте ЧП находятся министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша, мэр Кореновска Максим Шутылев.

Андрей Бражников
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