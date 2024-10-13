Первый снег выпадет в Москве на Покров

Первый снег в Москве пойдёт 14 октября на Покров Пресвятой Богородицы – праздник, который связан с одной из самых известных «погодных» примет. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«В понедельник небо будет хмуриться, в светлое время суток в Москве начнутся дожди, переходящие в мокрый снегопад с кратковременным формирование временного снежного покрова толщиной 0,2 — 0,6 сантиметров, который, впрочем, будет таять», — рассказал Тишковец.

Температура воздуха составит от плюс 2 до плюс 4, а в Подмосковье от плюс 1 до плюс 6. До среды погода будет холодной и с осадками. За трое суток в городе выпадет от 8 до 13 миллиметров осадков. По словам синоптика, из-за сильного ветра и высокой влажности воздуха «будет ощущаться, что на улице от минус 2 до плюс 2 градусов». Также возможна гололедица.

«Во второй половине предстоящей недели инициатива станет переходить к антициклону, и погода постепенно наладится – к следующим выходным станет солнечно, осадки маловероятны, по ночам 0 — плюс 5, днём потеплеет до плюс 7 — плюс 12 градусов», — дополнил Тишковец.