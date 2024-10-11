«Сроки сдвинуты»: Москвичам рассказали, когда в городе ляжет снег

Устойчивый снежный покров в Москве высотой в несколько сантиметров может лечь только в начале декабря. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, сроки сдвигаются из-за ожидаемого тёплого ноября.

При этом, как отметил синоптик, есть вероятность, что на следующей неделе — во вторник и среду, 15 и 16 октября — в Москве к ливням прибавится мокрый снег. Ночью столбики термометра опустятся до 0...+5 градусов, а днём поднимутся до +8 градусов. Из-за плюсовых значений снег, ожидаемо, будет таять.

«Напомню, что устойчивый снег в столице в несколько сантиметров ложится только в самом конце ноября, а с учётом ожидаемого тёплого ноября, эти сроки могут быть сдвинуты на начало декабря», — написал специалист в телеграм-канале.