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10 октября, 10:59

Осенний снегопад накрыл Урал с Сибирью и спровоцировал массовые ДТП

В российских регионах минувшей ночью прошли первые снегопады. В частности, снег выпал в Иркутской области. В городе Бодайбо образовался гололёд, который спровоцировал аварии. Многие ДТП случились из-за того, что автомобилисты ещё не успели «переобуться».

Первый снег в Иркутской области. Видео © Telegram / БодАйбо city

Также первый снег выпал в Свердловской области, включая районы Нижнего Тагила, Верхней Салды и Махнево, Туринского городского округа. Дорожные службы региона переведены в режим повышенной готовности, на уборку снега вывели первые 23 единицы спецтехники, сообщает пресс-служба регионального департамента информационной политики.

«Согласно прогнозам, 10 октября снегопад ожидается на территории от запада до востока региона, в центральной и южной частях. В отдельных районах на дорогах ожидают снежные заносы, метель, установление временного снежного покрова», — добавили в ведомстве.

Нижний Тагил после первого снегопада. Фото © Telegram / TagilCity.ru | Нижний Тагил

Нижний Тагил после первого снегопада. Фото © Telegram / TagilCity.ru | Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле произошло ДТП со спецтехникой. Фото © Telegram / Короче, Тагил

В Нижнем Тагиле произошло ДТП со спецтехникой. Фото © Telegram / Короче, Тагил

В Нижнем Тагиле слепили первого в этом сезоне снеговика. Фото © Telegram / incident_tagil

В Нижнем Тагиле слепили первого в этом сезоне снеговика. Фото © Telegram / incident_tagil

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А между тем зимняя погода накрыла уже около 45% территории России. Уже скоро первый снег порадует и москвичей, нагрянув в столицу в конце следующей недели.

Обложка ©

Telegram / Короче, Тагил

Наталья Демьянова
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