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13 октября, 08:11

Охранник бара «Сплетни by Anna Asti» выстрелил в лицо пьяному посетителю

Охранник бара «Сплетни by Anna Asti». Фото © ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Охранник бара «Сплетни by Anna Asti». Фото © ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Полиция Центрального района Петербурга разбирается в обстоятельствах конфликта между охранником бара «Сплетни by Anna Asti» с нетрезвым посетителем. Секьюрити заведения на Конюшенной улице выстрелил в лицо нежеланному гостю из аэрозоля около двух часов ночи 12 октября 2024 года, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Охранник бара «Сплетни by Anna Asti» выстрелил в лицо пьяному посетителю. Видео © Mash на Мойке

«Возле бара был задержан 22-летний охранник питейного заведения, подозреваемый в том, что применил аэрозольное устройство «Пионер» в отношении 39-летнего жителя Московского района Петербурга. Установлено, что последний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался пройти в заведение, а когда не был туда допущен охранником, у них завязался конфликт, в ходе которого тот и применил аэрозольное устройство», – отметили в МВД.

У пострадавшего травмы глаз, после оказания медпомощи в удовлетворительном состоянии его отпустили домой. В отношении охранника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство), он задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

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А ранее ФАС не стала возбуждать дело на бар Насти Ивлеевой Nudles за слоган «suck it». Московское управление решило, что в листовках заведения нет нарушения закона о рекламе.

Андрей Бражников
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