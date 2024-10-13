Полиция Центрального района Петербурга разбирается в обстоятельствах конфликта между охранником бара «Сплетни by Anna Asti» с нетрезвым посетителем. Секьюрити заведения на Конюшенной улице выстрелил в лицо нежеланному гостю из аэрозоля около двух часов ночи 12 октября 2024 года, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Охранник бара «Сплетни by Anna Asti» выстрелил в лицо пьяному посетителю. Видео © Mash на Мойке

«Возле бара был задержан 22-летний охранник питейного заведения, подозреваемый в том, что применил аэрозольное устройство «Пионер» в отношении 39-летнего жителя Московского района Петербурга. Установлено, что последний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался пройти в заведение, а когда не был туда допущен охранником, у них завязался конфликт, в ходе которого тот и применил аэрозольное устройство», – отметили в МВД.

У пострадавшего травмы глаз, после оказания медпомощи в удовлетворительном состоянии его отпустили домой. В отношении охранника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство), он задержан на основании ст. 91 УПК РФ.