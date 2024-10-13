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13 октября, 08:26

День памяти митрополита Михаила: Что можно и нельзя делать верующим 13 октября

Православным рассказали, что нельзя делать в День памяти митрополита Михаила

Святитель Михаил митрополит Киевский. Фото © Wikipedia

Святитель Михаил митрополит Киевский. Фото © Wikipedia

В воскресенье, 13 октября, православные вспоминают одного из святых — первого митрополита Киевского и всея Руси Михаила. По преданию, именно в этот день (30 сентября по старому стилю) святитель отправился в Киев из Корсуни, чтобы крестить Владимира Красно Солнышко и помочь ему искоренить язычество на русских землях. Впоследствии он стал главой православной церкви в стране и прославился как ревностной защитник христианской веры.

Вокруг этого дня в народе выстроено много примет. Люди искренне верят, что если 13 октября на улицах лежат сломанные деревья или вырванные с корнями растения, то это дело рук представителей потустороннего мира. Также существуют и другие поверья, пишет aif.ru.

Что можно делать 13 октября 2024 года

Считается, что в день митрополита Михаила надо обновить подушки, одеяла или хотя бы поменять постельное бельё. Кроме того, необходимо хорошенько вымыть себя и детей, сменить обувь.

Преставление преподобного Сергия Радонежского 8 октября: 5 чудес святого и пророчество
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Что нельзя делать 13 октября 2024 года

В этот день запрещается пускать чужих людей в дом. Кроме того, нельзя принимать подарки и надевать старую обувь.

Ранее россиянам рассказали, каким святым можно молиться при экономических нуждах. К примеру, успешную торговлю надо просить у святителя Николая Чудотворца. Если же вы отправляетесь ловить рыбу, то стоит обратиться к Апостолу Андрею Первозванному. Перед иконой Божией Матери «Экономисса» можно ставить свечи при различных нуждах. А Господу Иисусу Христу молятся при безработице.

Алёна Зиновьева
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