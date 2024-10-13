В Новосибирске поймали вооружённого мужчину, разыскиваемого за убийство в 2007-м

В Новосибирске правоохранители задержали вооружённого пистолетом мужчину, который был в розыске за убийство, совершённое в 2007 году. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По её словам, преступника остановили около вокзала, чтобы проверить документы, тогда-то и вскрылось тёмное прошлое задержанного.

В Новосибирске задержали вооружённого мужчину. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Подозреваемый попытался убежать, но был задержан и доставлен в дежурную часть ЛО МВД России на станции Новосибирск. У него изъят пистолет с восемью патронами. По заключению криминалистов, оружие пригодно для стрельбы боевыми патронами», — написала Волк в своём телеграм-канале.

Кроме дела, которое висит с 2007 года, на него завели второе по 222 статье УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). Злоумышленника уже доставили на родину, в Кемеровскую область, для проведения следственных действий.