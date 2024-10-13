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13 октября, 09:34

Силы ПВО за сутки поразили 5 снарядов HIMARS, 2 ракеты «Нептун» и 36 БПЛА ВСУ

Системы противовоздушной обороны России за минувшие сутки уничтожили пять снарядов РСЗО HIMARS, две ракеты большой дальности «Нептун» и 36 украинских беспилотных аппаратов. Об этом уведомили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 5 реактивных снарядов HIMARS производства США, 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 36 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — доложили в ведомстве.

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Тринадцать из сбитых БПЛА были поражены над российскими регионами. Как ранее сообщили в МО РФ, по шесть аппаратов уничтожили над Белгородской и Курской областями, а ещё один — в небе Брянской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Юрий Лысенко
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