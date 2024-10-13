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13 октября, 09:38

Появилось видео избиения двух девочек на детской площадке в Петербурге

В Петербурге пьяный мужчина избил двух девочек на детской площадке

Подозреваемый в избиении девочек. Фото © Telegram / Mash на Мойке

Подозреваемый в избиении девочек. Фото © Telegram / Mash на Мойке

Вечером 12 октября полиция задержала 58-летнего петербуржца, который устроил взрослые разборки на детской площадке. Как стало известно телеканалу «Санкт-Петербург», мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, накинулся на двух девочек 11 и 12 лет.

Момент избиения девочек на детской площадке. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Инцидент произошёл на Пулковском шоссе. По словам очевидцев, незнакомец пытался воспитывать подростков, в результате чего вспыхнул конфликт, который быстро перерос из слов в дело. Любитель горячительных напитков не смог держать себя в руках и избил двух девочек. Он ударил их по голове, затем швырнул на скамейку, а в конце пнул одну из них, лежащую на земле.

Как сообщил Telegram-канал Mash на Мойке, после разборок школьниц доставили в больницу с травмами волосистой части головы. После оказания медицинской помощи их в удовлетворительном состоянии отпустили домой. Нападающего доставили в отделение. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во Владивостоке девушка жестоко избила 8-летнего ребёнка на детской площадке
Во Владивостоке девушка жестоко избила 8-летнего ребёнка на детской площадке

Ранее Life.ru писал, что в Дагестане сиделка жестоко избила 94-летнюю пенсионерку с деменцией. На снятых кадрах видно, как 60-летняя женщина пинает свою подопечную и швыряет её на кровать, а пока бабушка молит о помощи и просит прекратить издевательства, постоянно её оскорбляет. Соседи услышали крики и вызвали полицию. По факту случившегося проводится проверка.

Алёна Зиновьева
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