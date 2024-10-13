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13 октября, 10:26

В Подмосковье мать отравила 2-летнего сына уксусом и пыталась покончить с собой

В подмосковном Подольске врачи спасают жизнь 2-летнему мальчику с тяжёлыми ожогами внутренностей. Как стало известно сайту MK.ru, вред малышу причинила родная мать — уроженка Таджикистана.

Трагедия произошла в субботу, 12 октября. 26-летняя женщина купила 70-процентную уксусную кислоту, а затем перелила яд в бутылочку и напоила им маленького сына. После этого мигрантка попыталась свести счёты с жизнью.

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И мать, и малыша доставили в больницу в тяжёлом состоянии. За их жизнь теперь борются врачи. Установлено, что женщина приехала в Россию в июле этого года. Её сожитель проживал в РФ постоянно, но без регистрации. Мотивы жестокого поступка матери по отношению к своему ребёнку предстоит выяснить полиции.

Ранее Life.ru писал, что в Петербурге трёхлетняя девочка выпила уксус и впала в кому. Бригада скорой помощи забрала её с симптомами ОРВИ и без сознания. Малышку поместили в реанимацию.

Обложка ©

freepik/senivpetro

Алёна Зиновьева
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