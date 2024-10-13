«Грачи» прилетели: Ротации ВСУ в Курской области помешали смертоносные Су-25
Российские Су-25 сорвали ротацию бойцов ВС Украины в курском приграничье
Российские штурмовики Су-25 нанесли поражение подразделениям ВСУ в Курской области, сорвав планы противника провернуть ротацию. Видео работы авиации ВКС РФ опубликовало Минобороны России.
Су-25 нанёс поражение украинским подразделениям на ротации в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России
«Экипажи Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям», — отметили в ведомстве. После операции экипажи «Грачей» выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника противника были уничтожены.
Напомним, что по информации МО РФ на сегодняшний день потери ВС Украины за всё время вторжения в Курскую область превысили 22,6 тысячи бойцов, также было уничтожено множество военной техники. Только за сегодня противник потерял свыше 300 человек личного состава и семь танков.
Telegram / Минобороны России