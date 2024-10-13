«Грачи» прилетели: Ротации ВСУ в Курской области помешали смертоносные Су-25

«Экипажи Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям», — отметили в ведомстве. После операции экипажи «‎Грачей» выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника противника были уничтожены.

Напомним, что по информации МО РФ на сегодняшний день потери ВС Украины за всё время вторжения в Курскую область превысили 22,6 тысячи бойцов, также было уничтожено множество военной техники. Только за сегодня противник потерял свыше 300 человек личного состава и семь танков.