Стрельба произошла в сельском кафе под Киевом, ранен полицейский
В селе Софиевская Борщаговка недалеко от Киева произошла стрельба в кафе, в результате ЧП пострадал полицейский. Об этом сообщили в полиции Украины.
Там рассказали, что между отдыхающими в заведении женщинами возник конфликт. Мужчины, которые были вместе с ними, вмешались в разговор, в результате чего один из участников инцидента трижды выстрелил в оппонента. По предварительным данным, оружием оказался травмат. Ранения получил 34-летний полицейский, который в этот день был не при исполнении. Пострадавшего госпитализировали.
Ранее Life.ru рассказывал, что стрельба произошла около Государственного университета Теннесси в городе Нэшвилл, США. По предварительным данным, один человек погиб, девять получили огнестрельные ранения. Пять пострадавших были доставлены в больницу службой скорой помощи, ещё пятеро самостоятельно обратились за медицинской помощью позже.
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