Стрельба произошла в сельском кафе под Киевом, ранен полицейский

В селе Софиевская Борщаговка недалеко от Киева произошла стрельба в кафе, в результате ЧП пострадал полицейский. Об этом сообщили в полиции Украины.

Там рассказали, что между отдыхающими в заведении женщинами возник конфликт. Мужчины, которые были вместе с ними, вмешались в разговор, в результате чего один из участников инцидента трижды выстрелил в оппонента. По предварительным данным, оружием оказался травмат. Ранения получил 34-летний полицейский, который в этот день был не при исполнении. Пострадавшего госпитализировали.