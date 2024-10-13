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13 октября, 12:14

Стрельба произошла в сельском кафе под Киевом, ранен полицейский

В селе Софиевская Борщаговка недалеко от Киева произошла стрельба в кафе, в результате ЧП пострадал полицейский. Об этом сообщили в полиции Украины.

Там рассказали, что между отдыхающими в заведении женщинами возник конфликт. Мужчины, которые были вместе с ними, вмешались в разговор, в результате чего один из участников инцидента трижды выстрелил в оппонента. По предварительным данным, оружием оказался травмат. Ранения получил 34-летний полицейский, который в этот день был не при исполнении. Пострадавшего госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы по машине с силовиками в Ингушетии
Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы по машине с силовиками в Ингушетии

Ранее Life.ru рассказывал, что стрельба произошла около Государственного университета Теннесси в городе Нэшвилл, США. По предварительным данным, один человек погиб, девять получили огнестрельные ранения. Пять пострадавших были доставлены в больницу службой скорой помощи, ещё пятеро самостоятельно обратились за медицинской помощью позже.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frau aus UA

Александра Мышляева
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