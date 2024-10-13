Умер один из олигархов «семибанкирщины» Александр Смоленский

На 71-м году жизни умер олигарх из 90-х, бывший банкир Александр Смоленский. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Других подробностей на данный момент не приводится.

Предприниматель создал и возглавил коммерческий банк «Столичный» ещё в 1989 году. Через 5 лет его переименовали в Столичный банк сбережений (СБС), а ещё через два года — в «СБС-Агро». После дефолта кредитная организация перестала существовать, а Смоленский возглавил финансовую группу «Общество взаимного кредита» (ОВК). В 2003 году он отошёл от дел.

Считается, что Смоленский был одним из олигархов «семибанкирщины» – группы из семи крупных представителей российского финансового бизнеса, которые играли значительную, а иногда решающую политическую и экономическую роль в РФ в 90-е годы. Тогда семь банкиров объединились, несмотря на внутренние разногласия, чтобы общими усилиями обеспечить переизбрание Бориса Ельцина на следующий президентский срок в 1996 году.