Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд умер от сердечного приступа

Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд ушёл из жизни в возрасте 69 лет. Трагедия произошла в Северной Македонии, где политик принимал участие в международной конференции по культурной дипломатии. Сообщается, что причиной смерти стал сердечный приступ, который настиг политика во время обеда с коллегами. О кончине бывшего лидера Шотландской национальной партии сообщил телеканал Sky News.

«Алекс Салмонд был масштабной политической фигурой. Хотя мы с ним и расходились во взглядах на конституционные вопросы, нельзя отрицать, что он был умелым оратором и питал неподдельную страсть к политике. Покойся с миром», — выразил соболезнования бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

По данным Би-би-си, Салмонду стало плохо спустя несколько часов после его последней записи в X. Македонский портал Lider уточнил, что инцидент произошёл в отеле города Охрид, где медики попытались реанимировать политика, однако спасти его не удалось.