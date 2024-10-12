Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд умер от сердечного приступа
Sky News: Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд умер в 69 лет
Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Altopix
Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд ушёл из жизни в возрасте 69 лет. Трагедия произошла в Северной Македонии, где политик принимал участие в международной конференции по культурной дипломатии. Сообщается, что причиной смерти стал сердечный приступ, который настиг политика во время обеда с коллегами. О кончине бывшего лидера Шотландской национальной партии сообщил телеканал Sky News.
«Алекс Салмонд был масштабной политической фигурой. Хотя мы с ним и расходились во взглядах на конституционные вопросы, нельзя отрицать, что он был умелым оратором и питал неподдельную страсть к политике. Покойся с миром», — выразил соболезнования бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
По данным Би-би-си, Салмонду стало плохо спустя несколько часов после его последней записи в X. Македонский портал Lider уточнил, что инцидент произошёл в отеле города Охрид, где медики попытались реанимировать политика, однако спасти его не удалось.
Сердечный приступ стал причиной смерти не только Алекса Салмонда, но и многих известных людей. Например, в прошлом году от инфаркта скончался турецкий депутат Хасан Битмез прямо во время выступления в парламенте, что вызвало резонанс в обществе из-за его эмоциональных заявлений о событиях в Газе. Примерно в то же время актёр Дмитрий Красилов, известный по клипу Little Big, также умер от сердечного приступа в Москве, что шокировало его поклонников.