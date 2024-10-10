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10 октября, 16:00

Вдова Кеннеди скончалась в США в возрасте 96 лет

Вдова Роберта Кеннеди Этель умерла в США на 97-м году жизни

Этель Кеннеди. Обложка © Getty Images / Jamie McCarthy

Этель Кеннеди. Обложка © Getty Images / Jamie McCarthy

Вдова экс-кандидата в президенты США Роберта Кеннеди умерла, сообщил её внук Джозеф. Этель Кеннеди было 96 полных лет.

Джозеф назвал причиной смерти бабушки осложнения после инсульта, который Этель перенесла на прошлой неделе. Где именно ушла из жизни женщина, он не уточнил.

Этель Кеннеди также является невесткой 35-го президента Джона Кеннеди и матерью Роберта Кеннеди — младшего, который недавно завершил свою президентскую кампанию. В 2014 году женщина получила президентскую медаль Свободы от 44-го президента Штатов Барака Обамы.

Роберт Кеннеди умер 6 июня 1968 года — на следующий день после того, как он получил ранение во время предвыборной кампании. Стрелял в политика палестинский антисионист Серхан Бишера Серхан. Его приговорили к смертной казни, но позже заменили приговор на пожизненное заключение. В январе 2022 года губернатор Калифорнии отказался выпустить Серхана по УДО.

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Никита Никонов
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