Вдова Кеннеди скончалась в США в возрасте 96 лет

Вдова экс-кандидата в президенты США Роберта Кеннеди умерла, сообщил её внук Джозеф. Этель Кеннеди было 96 полных лет.

Джозеф назвал причиной смерти бабушки осложнения после инсульта, который Этель перенесла на прошлой неделе. Где именно ушла из жизни женщина, он не уточнил.

Этель Кеннеди также является невесткой 35-го президента Джона Кеннеди и матерью Роберта Кеннеди — младшего, который недавно завершил свою президентскую кампанию. В 2014 году женщина получила президентскую медаль Свободы от 44-го президента Штатов Барака Обамы.