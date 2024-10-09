Старейший член династии: Вдову Кеннеди экстренно госпитализировали в США
NBC: Вдову Роберта Кеннеди экстренно госпитализирована после инсульта в США
Вдова бывшего кандидата в президенты Роберта Кеннеди Этель Кеннеди. Обложка © Wikipedia / Arlington National Cemetery
В США в больницу после инсульта попала Этель Кеннеди. 96-летняя женщина является вдовой сенатора и бывшего кандидата в президенты Роберта Кеннеди. На данный момент она старейшая из ныне живущих членов знаменитой политической династии. О госпитализации Этель Кеннеди сообщила в соцсетях её дочь Керри.
Женщина перенесла инсульт во сне в прошлый четверг утром. Сейчас она находится на лечении в местной больнице.
«Она чувствует себя комфортно, получает наилучший уход, и её окружает семья. Она, как вы знаете, сильная женщина, которая прожила удивительно полноценную жизнь», — написала Керри в соцсетях.
Этель Кеннеди также является невесткой президента Джона Кеннеди и матерью Роберта Кеннеди — младшего, который недавно завершил свою президентскую кампанию. В 2014 году женщина получила президентскую медаль Свободы, которую ей вручил экс-президент США Барак Обама.
Роберт Кеннеди скончался 6 июня 1968 года — на следующий день после того, как он получил ранение во время предвыборной кампании. Стрелял в политика палестинский антисионист Серхан Бишера Серхан. Его приговорили к смертной казни, но позже заменили приговор на пожизненное заключение. В январе 2022 года губернатор Калифорнии отказался выпустить Серхана по УДО.