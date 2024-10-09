Старейший член династии: Вдову Кеннеди экстренно госпитализировали в США

В США в больницу после инсульта попала Этель Кеннеди. 96-летняя женщина является вдовой сенатора и бывшего кандидата в президенты Роберта Кеннеди. На данный момент она старейшая из ныне живущих членов знаменитой политической династии. О госпитализации Этель Кеннеди сообщила в соцсетях её дочь Керри.

Женщина перенесла инсульт во сне в прошлый четверг утром. Сейчас она находится на лечении в местной больнице.

«Она чувствует себя комфортно, получает наилучший уход, и её окружает семья. Она, как вы знаете, сильная женщина, которая прожила удивительно полноценную жизнь», — написала Керри в соцсетях.

Этель Кеннеди также является невесткой президента Джона Кеннеди и матерью Роберта Кеннеди — младшего, который недавно завершил свою президентскую кампанию. В 2014 году женщина получила президентскую медаль Свободы, которую ей вручил экс-президент США Барак Обама.