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9 октября, 08:09

Старейший член династии: Вдову Кеннеди экстренно госпитализировали в США

NBC: Вдову Роберта Кеннеди экстренно госпитализирована после инсульта в США

Вдова бывшего кандидата в президенты Роберта Кеннеди Этель Кеннеди. Обложка © Wikipedia / Arlington National Cemetery

Вдова бывшего кандидата в президенты Роберта Кеннеди Этель Кеннеди. Обложка © Wikipedia / Arlington National Cemetery

В США в больницу после инсульта попала Этель Кеннеди. 96-летняя женщина является вдовой сенатора и бывшего кандидата в президенты Роберта Кеннеди. На данный момент она старейшая из ныне живущих членов знаменитой политической династии. О госпитализации Этель Кеннеди сообщила в соцсетях её дочь Керри.

Женщина перенесла инсульт во сне в прошлый четверг утром. Сейчас она находится на лечении в местной больнице.

«Она чувствует себя комфортно, получает наилучший уход, и её окружает семья. Она, как вы знаете, сильная женщина, которая прожила удивительно полноценную жизнь», — написала Керри в соцсетях.

Этель Кеннеди также является невесткой президента Джона Кеннеди и матерью Роберта Кеннеди — младшего, который недавно завершил свою президентскую кампанию. В 2014 году женщина получила президентскую медаль Свободы, которую ей вручил экс-президент США Барак Обама.

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Роберт Кеннеди — младший рассказал, почему поддерживает кампанию Трампа

Роберт Кеннеди скончался 6 июня 1968 года — на следующий день после того, как он получил ранение во время предвыборной кампании. Стрелял в политика палестинский антисионист Серхан Бишера Серхан. Его приговорили к смертной казни, но позже заменили приговор на пожизненное заключение. В январе 2022 года губернатор Калифорнии отказался выпустить Серхана по УДО.

Наталья Афонина
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