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13 октября, 12:27

«Рухнул пол»: Семь человек пострадали во время киносъёмок под Петербургом

SHOT: Семь человек пострадали во время съёмок в Ленобласти, провалившись под пол

Семь человек пострадали во время съёмок фильма "Василий Тёркин" в Ленобласти. По данным SHOT, на одном из полигонов Толмачёвского поселения в Лужском районе рухнул пол декоративного вагона.

Там снимали новый фильм 83-летнего режиссёра Карена Геворкяна (на фото). Сегодня был последний день съёмок. Все семеро пострадавших госпитализированы. Трое из них в тяжёлом состоянии. Предположительно, все они — участники массовки.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Уфе люди пострадали в результате взрыва газа в жилой пятиэтажке. Сотрудникам МЧС удалось спасти из здания четырёх человек, а ещё 20 эвакуировались самостоятельно. В больницу попали 66-летний мужчина с ожогами и 31-летняя женщина с осколочным ранением. Возгорание на 25 квадратах удалось быстро ликвидировать.

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Life.ru

Александра Мышляева
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