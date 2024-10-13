«Рухнул пол»: Семь человек пострадали во время киносъёмок под Петербургом
SHOT: Семь человек пострадали во время съёмок в Ленобласти, провалившись под пол
Семь человек пострадали во время съёмок фильма "Василий Тёркин" в Ленобласти. По данным SHOT, на одном из полигонов Толмачёвского поселения в Лужском районе рухнул пол декоративного вагона.
Там снимали новый фильм 83-летнего режиссёра Карена Геворкяна (на фото). Сегодня был последний день съёмок. Все семеро пострадавших госпитализированы. Трое из них в тяжёлом состоянии. Предположительно, все они — участники массовки.
Ранее Life.ru сообщал, что в Уфе люди пострадали в результате взрыва газа в жилой пятиэтажке. Сотрудникам МЧС удалось спасти из здания четырёх человек, а ещё 20 эвакуировались самостоятельно. В больницу попали 66-летний мужчина с ожогами и 31-летняя женщина с осколочным ранением. Возгорание на 25 квадратах удалось быстро ликвидировать.
Life.ru