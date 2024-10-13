«Рухнул пол»: Семь человек пострадали во время киносъёмок под Петербургом

Семь человек пострадали во время съёмок фильма "Василий Тёркин" в Ленобласти. По данным SHOT, на одном из полигонов Толмачёвского поселения в Лужском районе рухнул пол декоративного вагона.

Там снимали новый фильм 83-летнего режиссёра Карена Геворкяна (на фото). Сегодня был последний день съёмок. Все семеро пострадавших госпитализированы. Трое из них в тяжёлом состоянии. Предположительно, все они — участники массовки.