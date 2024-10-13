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13 октября, 12:32

Одним из пострадавших при съёмках фильма «Василий Тёркин» оказался режиссёр Карен Геворкян

SHOT: Режиссёр Карен Геворкян пострадал во время киносъёмок под Петербургом

Режиссёр ленты Карен Геворкян. Обложка © kp.ru

Режиссёр ленты Карен Геворкян. Обложка © kp.ru

Режиссёр Карен Геворкян пострадал в последний день съёмок своей новой картины о войне «Василий Тёркин». Об этом он рассказал в беседе с SHOT.

«Провалился кусок платформы. Около семи человек упали вниз. Я тоже упал вместе с камерой», — объяснил Геворкян.

При этом он заверил, что с ним всё в порядке — «легко отделался». Сейчас съёмочная группа выясняет состояние пострадавших.

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Взрыв газа произошёл в пятиэтажке в Уфе, есть пострадавшие

Напомним, ранее Life.ru рассказывал, что на одном из полигонов Толмачёвского поселения в Лужском районе рухнул пол декоративного вагона. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Предположительно, все они — участники массовки.

Николь Вербер
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