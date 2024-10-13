Одним из пострадавших при съёмках фильма «Василий Тёркин» оказался режиссёр Карен Геворкян

Режиссёр Карен Геворкян пострадал в последний день съёмок своей новой картины о войне «Василий Тёркин». Об этом он рассказал в беседе с SHOT.

«Провалился кусок платформы. Около семи человек упали вниз. Я тоже упал вместе с камерой», — объяснил Геворкян.

При этом он заверил, что с ним всё в порядке — «легко отделался». Сейчас съёмочная группа выясняет состояние пострадавших.