Одним из пострадавших при съёмках фильма «Василий Тёркин» оказался режиссёр Карен Геворкян
SHOT: Режиссёр Карен Геворкян пострадал во время киносъёмок под Петербургом
Режиссёр ленты Карен Геворкян. Обложка © kp.ru
Режиссёр Карен Геворкян пострадал в последний день съёмок своей новой картины о войне «Василий Тёркин». Об этом он рассказал в беседе с SHOT.
«Провалился кусок платформы. Около семи человек упали вниз. Я тоже упал вместе с камерой», — объяснил Геворкян.
При этом он заверил, что с ним всё в порядке — «легко отделался». Сейчас съёмочная группа выясняет состояние пострадавших.
Напомним, ранее Life.ru рассказывал, что на одном из полигонов Толмачёвского поселения в Лужском районе рухнул пол декоративного вагона. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Предположительно, все они — участники массовки.