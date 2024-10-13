Два человека погибли и ещё 20 пострадали при столкновении двух поездов в Египте
Два человека погибли и не менее двадцати пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов в Египте. Уточняется, что железнодорожный тягач столкнулся с задней частью пассажирского поезда, следовавшего из Асуана на юге страны в направлении столицы Каира в районе между городами Абу-Гергас и Минья.
«Столкновение произошло в 250 км от Каира, несколько вагонов рухнули в канал, находящийся близ железнодорожной линии, по первоначальным данным среди пострадавших — 20 человек», — говорится в сообщении министерства здравоохранения, передаёт агентство Sky News Arabia.
В заявлении железнодорожного управления говорится, что министр транспорта Камиль Аль-Вазир отдал распоряжение о создании комиссии специалистов для оказания помощи пострадавшим. На месте происшествия до сих пор работают спасатели.
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