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13 октября, 16:59

Два человека погибли и ещё 20 пострадали при столкновении двух поездов в Египте

Два пассажирских поезда столкнулись в Египте. Видео © X / Gulf Times

Два пассажирских поезда столкнулись в Египте. Видео © X / Gulf Times

Два человека погибли и не менее двадцати пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов в Египте. Уточняется, что железнодорожный тягач столкнулся с задней частью пассажирского поезда, следовавшего из Асуана на юге страны в направлении столицы Каира в районе между городами Абу-Гергас и Минья.

Два пассажирских поезда столкнулись в Египте. Видео © X / Gulf Times

«Столкновение произошло в 250 км от Каира, несколько вагонов рухнули в канал, находящийся близ железнодорожной линии, по первоначальным данным среди пострадавших — 20 человек», — говорится в сообщении министерства здравоохранения, передаёт агентство Sky News Arabia.

В заявлении железнодорожного управления говорится, что министр транспорта Камиль Аль-Вазир отдал распоряжение о создании комиссии специалистов для оказания помощи пострадавшим. На месте происшествия до сих пор работают спасатели.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Киеве на станции городского метрополитена «Арсенальная» неизвестный бросил что-то похожее на мину в закрывающийся вагон метро. Как рассказали местные телеграм-каналы, похожим на снаряд предметом оказался фильтр от противогаза. При этом закинувшим его в вагон мог быть 10-летний мальчик.

Александра Мышляева
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