Два человека погибли и ещё 20 пострадали при столкновении двух поездов в Египте

Два человека погибли и не менее двадцати пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов в Египте. Уточняется, что железнодорожный тягач столкнулся с задней частью пассажирского поезда, следовавшего из Асуана на юге страны в направлении столицы Каира в районе между городами Абу-Гергас и Минья.

Два пассажирских поезда столкнулись в Египте. Видео © X / Gulf Times

«Столкновение произошло в 250 км от Каира, несколько вагонов рухнули в канал, находящийся близ железнодорожной линии, по первоначальным данным среди пострадавших — 20 человек», — говорится в сообщении министерства здравоохранения, передаёт агентство Sky News Arabia.

В заявлении железнодорожного управления говорится, что министр транспорта Камиль Аль-Вазир отдал распоряжение о создании комиссии специалистов для оказания помощи пострадавшим. На месте происшествия до сих пор работают спасатели.