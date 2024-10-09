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9 октября, 15:43

В Киеве неизвестный бросил «мину» в закрывающийся вагон поезда в метро

В Киеве на станции городского метрополитена «Арсенальная» неизвестный бросил что-то похожее на мину в закрывающийся вагон метро, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на очевидца.

Пассажиры испугались и разбежались по углам вагона. Покинуть поезд людям удалось только на следующей станции «Днепр». После этого станцию закрыли на вход и выход для пассажиров, сообщает Киевская городская военная администрация.

Как передают местные телеграм-каналы, похожим на мину предметом оказался фильтр от противогаза. При этом закинувшим его в вагон мог быть 10-летний мальчик.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Falkowskyi

Наталья Афонина
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