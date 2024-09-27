15 свидетелей дали показания против подрывника ж/д путей в Рязани

15 свидетелей допросили по уголовному делу обвиняемого в подрыве железнодорожных путей в Рязанской области Руслана Сидики*, который также имеет гражданство России и Италии. Все они подтвердили его причастность к теракту.

«Как установлено в судебном заседании и следует из пояснений следователя с момента предыдущего продления меры пресечения по делу… допрошены 15 свидетелей», — сказано в документах, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

В документах сказано, что все свидетели дали в отношении Сидики* изобличающие показания.