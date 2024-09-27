15 свидетелей дали показания против подрывника ж/д путей в Рязани
По делу подрывника ж/д путей в Рязани Руслана Сидики* допросили 15 свидетелей
Фотография Руслана Сидики* из соцсетей. Обложка © Предоставлено Life.ru
15 свидетелей допросили по уголовному делу обвиняемого в подрыве железнодорожных путей в Рязанской области Руслана Сидики*, который также имеет гражданство России и Италии. Все они подтвердили его причастность к теракту.
«Как установлено в судебном заседании и следует из пояснений следователя с момента предыдущего продления меры пресечения по делу… допрошены 15 свидетелей», — сказано в документах, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».
В документах сказано, что все свидетели дали в отношении Сидики* изобличающие показания.
Напомним, что 11 ноября 2023 года обвиняемый совершил теракт в Рязанской области.Из-за него на ж/д перегоне сошли с рельсов 19 вагонов грузового состава. Сидики* также имел отношение к атаке на военный аэродром Дягилево. СБУ за преступления обещала ему гонорар в размере 15 тысяч долларов, которые он, конечно, не получил.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.