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27 сентября, 07:08

15 свидетелей дали показания против подрывника ж/д путей в Рязани

По делу подрывника ж/д путей в Рязани Руслана Сидики* допросили 15 свидетелей

Фотография Руслана Сидики* из соцсетей. Обложка © Предоставлено Life.ru

Фотография Руслана Сидики* из соцсетей. Обложка © Предоставлено Life.ru

15 свидетелей допросили по уголовному делу обвиняемого в подрыве железнодорожных путей в Рязанской области Руслана Сидики*, который также имеет гражданство России и Италии. Все они подтвердили его причастность к теракту.

«Как установлено в судебном заседании и следует из пояснений следователя с момента предыдущего продления меры пресечения по делу… допрошены 15 свидетелей», — сказано в документах, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

В документах сказано, что все свидетели дали в отношении Сидики* изобличающие показания.

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Напомним, что 11 ноября 2023 года обвиняемый совершил теракт в Рязанской области.Из-за него на ж/д перегоне сошли с рельсов 19 вагонов грузового состава. Сидики* также имел отношение к атаке на военный аэродром Дягилево. СБУ за преступления обещала ему гонорар в размере 15 тысяч долларов, которые он, конечно, не получил.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Наталья Афонина
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