В Раменском водителель автобуса избил подростка, который не оплатил проезд

В городе Раменское Московской области водитель пассажирского автобуса избил подростка, который не заплатил за проезд. Об этом сообщают СК и Прокуратура. Запись происшествия распространили местные телеграм-каналы.

Водитель пассажирского автобуса избивает парня, не заплатившего за проезд. Видео © Telegram / «Мои Люберцы»

Молодой человек зашёл в автобус и попросил шофёра позволить ему проехать бесплатно, так как денег у него не было. Когда подросток доехал до точки назначения, водитель всё же стал требовать от него оплаты, но получив отказ, вышел за ним из транспортного средства, сбил с ног и уже лежащему на асфальте нанёс несколько ударов. Как видно по опубликованному видео, за молодого человека вступились прохожие, оттащившие от него неадекватного шофёра.

Следком возбудил уголовное дело по факту избиения. Ход следствия находится на контроле у региональной прокуратуры.