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13 октября, 14:33

Девочка умерла при странных обстоятельствах в гостях у подруги в Ногинске

В подмосковном городе Ногинске умерла 11-летняя девочка. Школьница скончалась после игры с подругой при загадочных обстоятельствах. По данным интернет-издания Regions.ru, прокуратура инициировала уголовное разбирательство по данному факту.

В пятницу подружки собрались дома у погибшей девочки, пока её мама была на работе. Они играли и уснули в один момент. Около десяти часов вечера матери 11-летней школьницы позвонила её подружка. Та проснулась, но разбудить подругу не смогла. Приехавшие врачи констатировали смерть девочки. На её теле нашли странную царапину, а в комнате были зажигалки, электронная сигарета и бычки.

«Эксперты и следователи пытаются установить истинную причину смерти девочки. В деле много странностей, начиная от непонятной травмы на коже, заканчивая тем, что ребёнок уснул вместе с пришедшей в гости подружкой», – объяснил источник в правоохранительных органах.

Основной версией смерти девочки является отравление неизвестным веществом, по предварительным данным, находившимся в жидкости для вейпа. Ясность в обстоятельства трагедии должна внести и судебно-медицинская экспертиза.

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Ранее похожа трагедия произошла в Челябинской области. В Копейске прямо на уроке скончалась девятиклассница. Что именно произошло с ученицей, неизвестно.

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Life.ru

Наталья Афонина
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