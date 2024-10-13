Россиянам предсказали доллар за 100 рублей к концу года

На днях курс доллара обновил максимум 2024 года — 9 октября он приблизился к 97 рублям. По прогнозам инвестиционного советника Сергея Варфоломеева, это далеко не верхний предел текущего года. Он уверен, что американская валюта продолжит укрепляться в отношении рубля. Как Центробанк будет справляться с этой непростой ситуацией, эксперт объяснил в беседе с 360.ru.

По мнению Варфоломеева, у Банка России есть несколько выходов из положения. В частности, он может повысить процентные ставки, что привлечёт внутренних инвесторов и уменьшит спрос на валюту. Также ЦБ может самостоятельно закупать или продавать валюту, чтобы влиять на курс. Сегодня для этих целей активно используется китайский юань, отметил специалист. Ещё одним выходом может быть установление резервных требований.

«ЦБ требует от коммерческих банков держать определённый процент их активов в резерве, что ограничивает количество денег, доступных для кредитования, снижает инфляцию и стабилизирует курс валюты», — объяснил Варфоломеев.

Он считает, что в конце 2024 года доллар может достичь планки в 100 рублей, а евро — 110 рублей. В начале 2025-го валюта вырастет ещё больше: до 105 и 115 рублей соответственно.