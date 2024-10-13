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13 октября, 14:07

Россиянам предсказали доллар за 100 рублей к концу года

Инвестсоветник Варфоломеев: К концу 2024 года доллар может достигнуть 100 рублей

На днях курс доллара обновил максимум 2024 года — 9 октября он приблизился к 97 рублям. По прогнозам инвестиционного советника Сергея Варфоломеева, это далеко не верхний предел текущего года. Он уверен, что американская валюта продолжит укрепляться в отношении рубля. Как Центробанк будет справляться с этой непростой ситуацией, эксперт объяснил в беседе с 360.ru.

По мнению Варфоломеева, у Банка России есть несколько выходов из положения. В частности, он может повысить процентные ставки, что привлечёт внутренних инвесторов и уменьшит спрос на валюту. Также ЦБ может самостоятельно закупать или продавать валюту, чтобы влиять на курс. Сегодня для этих целей активно используется китайский юань, отметил специалист. Ещё одним выходом может быть установление резервных требований.

«ЦБ требует от коммерческих банков держать определённый процент их активов в резерве, что ограничивает количество денег, доступных для кредитования, снижает инфляцию и стабилизирует курс валюты», — объяснил Варфоломеев.

Напряжённый момент для курса валют наступит на следующей неделе: какой отметки достигнет рубль
Напряжённый момент для курса валют наступит на следующей неделе: какой отметки достигнет рубль

Он считает, что в конце 2024 года доллар может достичь планки в 100 рублей, а евро — 110 рублей. В начале 2025-го валюта вырастет ещё больше: до 105 и 115 рублей соответственно.

Как ранее писал Life.ru, на курс доллара по отношению к рублю, в частности, влияют изменения в ценах на нефть и ситуация на Ближнем Востоке. Эти геополитические сигналы могут поддержать рубль. Политические перестановки, если не будет форс-мажоров, на курс влиять не должны.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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